بالفيديو : أياكس يتجاوز عقبة أوتريخت و المغربي زياش يسجل

صعد فريق أياكس أمستردام، إلى وصافة الدوري الهولندي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه أوتريخت 3-2، اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ونجح أياكس في تحويل تأخره بهدف أمام أوتريخت إلى الفوز بثلاثية ليحصد 3 نقاط غالية.

ورفع أياكس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أوتريخت عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

تقدم المدافع الدنماركي كيفين كونبوي بهدف لأوتريخت في الدقيقة 27، ثم تعادل أياكس بهدف بنيران صديقة سجله رامون لويين لاعب الفريق الضيف بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

وأضاف المهاجم الدنماركي لاسه شوني الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، ثم سجل لاعب الوسط المغربي حكيم زيياش الهدف الثالث في الدقيقة 87، قبل أن يتكفل مارك فان دير مارل بتسجيل الهدف الثاني لأوتريخت في الوقت بدل الضائع.