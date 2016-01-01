هجوم مسلح على منزل لاعب المنتخب المغربي بهولندا

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا في هجوم بالرصاص تعرض له منزل الدولي المغربي نور الدين أمرابط، بهولندا يوم الخميس الماضي من قبل مجهولين.

و أوضحت وسائل إعلام هولندية، أن عملية اطلاق النار تمت أثناء تواجد الشقيق الأكبر للاعب المحترف بواتفورد داخل المنزل ، مبرزة أن الهجوم تسبب في تعرض الجدار لثقوب دون وقوع خسائر بشرية.

و باشرت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة دواعي هذا الهجوم المفاجئ و الغامض.