في سن الـ 32 .. الشماخ يوقع لهذا الفريق بالمجان

أعلن نادي كارديف سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع لاعب المنتخب المغربي وآرسنال السابق، مروان الشماخ (32 سنة)، في صفقة مجانية.

ويشارك كارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد هبوطه من البريميرليج.

وبدأ اللاعب المغربي مسيرته الاحترافية في نادي بوردو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي عام 2010 ومنه إلى وست هام على سبيل الإعارة قبل أن يرحل إلى كريستال بالاس.