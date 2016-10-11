في سن الـ 32 .. الشماخ يوقع لهذا الفريق بالمجان
أعلن نادي كارديف سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع لاعب المنتخب المغربي وآرسنال السابق، مروان الشماخ (32 سنة)، في صفقة مجانية.
ويشارك كارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد هبوطه من البريميرليج.
وبدأ اللاعب المغربي مسيرته الاحترافية في نادي بوردو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي عام 2010 ومنه إلى وست هام على سبيل الإعارة قبل أن يرحل إلى كريستال بالاس.
بعد نكسة 7 أكتوبر .. ثاني زعيم حزبي يقرر الرحيل
أخبارنا المغربية - متابعة كشفت مصادر مطلعة ليومية آخر ساعة ، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بات يواجه مصير حليفه صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟