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مالكويت يؤكد رفضه دعوة رونارد ويكشف السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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مالكويت يؤكد رفضه دعوة رونارد ويكشف السبب

أخبارنا المغربية: محمد الميموني

خرج اللاعب المغربي الأصل الواعد كيفن مالكويت عن صمته وكشف تفاصيل الدعوة التي تلقاها من طرف الناخب الوطني هيرفي رونارد بشأن المشاركة في المعسكر الذي خاضه الأسود هذا الأسبوع.

نجم سانتيتيان أكد أنه قد رفض بالفعل دعوة الانضمام للمنتخب بسبب تفضيله التركيز في الوقت الحالي على تداريبه مع فريقه.

وشدد كيفن أن هذا لا يعني أنه لا يرغب في حمل ألوان المنتخب في مستقبل الأيام.

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