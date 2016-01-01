رسالة بوغبا تشعل غضب أنصار يوفنتوس ضد بنعطية

ورَطت رسالة التهنئة التي بعثها الدولي المغربي ولاعب يوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مشاكل مع جماهير الفريق الإيطالي.

وكان بنعطية قد هنأ بوجبا على هدف الانتصار الذي سجله مع فرنسا في مرمى هولندا في تصفيات كأس العالم 2018.

وكتب: "هنيئا لك أخي مرة أخرى على هدفك، رغم الانتقادات التي تعرضت، لقد أثبت أنك حاضر".

وأكد موقع "كالشيو ميركاتو" أن أنصار يوفنتوس لم ترقهم تغريدة بنعطية في حق بوجبا، اللاعب السابق ليوفنتوس، وعبروا عن غضبهم من هذه التهنئة، حيث اعتبروا أن الدولي الفرنسي لا يستحق ذلك، لأنه في رأيهم خائن، بعد رحيله لمانشستر يونايتد.