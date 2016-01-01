بنعطية يشبه المدرب أليغري بالإسباني بيب غوارديولا

في تصريح لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية ، قال المغربي المهدي بنعطية مدافع نادي يوفنتوس إن ماسيمليانو أليغري مدرب في ناديه الحالي يشبه بيب غوارديولا الذي دربه في بايرن ميوينخ.

وتحدث المدافع الدولي العائد من الإصابة عقب فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 قائلا: "أردنا الفوز، بالتأكيد يمكن أن نفعل أفضل مما قدمنا، لكننا أظهرنا طريقة أفضل في الشوط الثاني وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأكمل: " أنا أتعافى جسديا بفضل الطاقم الطبي، وقريبا سأصل إلى 100% من مستواي ".

و قارن بين أليغري و بيب قائلا: " أليغري يطلب الكثير من الأشياء كما يفعل غوارديولا، كلاهما يريد أخذ زمام المبادرة ويصران على النهج الهجومي ".

و استطرد المدافع المغربي بالقول :" إذا كانت النتيجة 0-0 على أرضك ووسط جماهيرك، فيجب أن تخاطر محاولا الاختراق.. أليغري ضمانة مهمة بالنسبة لنا وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا".