المغربي الزهر يعود لتدريبات لاس بالماس.. وبواتينج يقترب

عاد المغربي نبيل الزهر، لاعب لاس بالماس، إلى تدريبات فريقه الإسباني اليوم، الإثنين، في أول جلسة مران استعدادا لزيارة فياريال يوم الأحد المقبل، بعد غيابه عن آخر مباراتين للإصابة.

وأجرى لاعبو لاس بالماس المران بقيادة المدرب كيكي سيتيين صباح اليوم، في منشآته الرياضية.

ولم يشارك في جلسة المران الظهير الأيسر داني كاستييانو والمهاجم أسدروبال بادرون، وكلاهما يعاني من متاعب عضلية، وكذلك غاب عن التدريب لاعب الوسط هرنان سانتانا لإصابته بالأنفلونزا.

وبدأ الغاني الدولي كيفين برنس بواتينج جلسة التدريب مع زملائه، ولكنه توجه لاحقا إلى صالة التدريبات الرياضية لمواصلة تمريناته الخاصة بشكل فردي.

فيما يواصل الظهير الأيسر البرتغالي إلدير لوبيس عملية تعافيه، وتدرب بشكل منفرد.

ووفقا للخطة المعلنة من قبل لاس بالماس، سيجري اللاعبون المران على مدار جميع أيام الأسبوع وحتى السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فياريال الجمعة على ملعب مادريجال.