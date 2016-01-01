المغربي يونس مختار يوجه انتقادات لاذعة للنصر السعودي

انتقد الهولندي يونس مختار، ذو الأصول المغربية، لاعب النصر السعودي السابق، أوضاع النادي الأصفر، الذي لعب له الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه يعاني من عدم التنظيم.

كان مختار "25 عامًا"، انضم للنصر صيف العام الماضي، من تيفنتي الهولندي، لكنه رحل سريعًا في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث استبدله النصر بالبرازيلي ماركينيوس، ليعود اللاعب لهولندا مجددًا من بوابة نادي زفوله.

ولم يستطع مختار، اللعب لزفوله طوال النصف الثاني من الموسم الماضي؛ بسبب تمثيله لتيفنتي والنصر خلال الموسم نفسه، إذ تمنع لوائح الفيفا أي لاعب من تمثيل 3 أندية في موسم واحد.

وقال مختار لصحيفة "Voetbal international" الهولندية، اليوم الأربعاء: "في تلك الأندية من يدفع هو من يتحكم في جميع الترتيبات حتى طريقة اللعب"، في إشارة إلى رئيس النصر.

ولفتت الصحيفة، إلى الأزمة القائمة بين مختار، والنصر؛ بسبب أحقية اللاعب في الحصول على راتب عامين عقب فسخ عقده من جانب النادي.