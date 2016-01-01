بنعطية : لهذا السبب لم أتعاقد مع ميلان الصيف الماضي

كشف المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عن رغبة فينتشنزو مونتيلا، المدير الفني لفريق ميلان، في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويستقبل الروسونيري ضيفه يوفنتوس، على ملعب "سان سيرو"، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بنعطية، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "مونتيلا شخص عظيم، لقد أراد التعاقد معي، قال لي إنه ينتظر اتمام عملية استحواذ المستثمرين الصينيين على ميلان، ولكنني لم أستطع منحه مزيد من الوقت".

وتطرق الدولي المغربي، للحديث عن السيدة العجوز، موضحًا: "مع اللاعبين الذين وصلوا إلى يوفنتوس، هذا الصيف، يجب علينا أن نستهدف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وعن توقعاته لنتيجة مباراة يوفنتوس وميلان غدًا، أجاب: "أعتقد أن المباراة سوف تنتهي بفوز اليوفي بهدفين دون مقابل".