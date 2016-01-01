بنعطية : لهذا السبب لم أتعاقد مع ميلان الصيف الماضي
كشف المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عن رغبة فينتشنزو مونتيلا، المدير الفني لفريق ميلان، في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
ويستقبل الروسونيري ضيفه يوفنتوس، على ملعب "سان سيرو"، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
وقال بنعطية، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "مونتيلا شخص عظيم، لقد أراد التعاقد معي، قال لي إنه ينتظر اتمام عملية استحواذ المستثمرين الصينيين على ميلان، ولكنني لم أستطع منحه مزيد من الوقت".
وتطرق الدولي المغربي، للحديث عن السيدة العجوز، موضحًا: "مع اللاعبين الذين وصلوا إلى يوفنتوس، هذا الصيف، يجب علينا أن نستهدف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
وعن توقعاته لنتيجة مباراة يوفنتوس وميلان غدًا، أجاب: "أعتقد أن المباراة سوف تنتهي بفوز اليوفي بهدفين دون مقابل".
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟