الرئيسية | رياضة | مرصد المحترفين | ثنائية يوسف العربي تقود لخويا لفوز جديد بالدوري القطري

ثنائية يوسف العربي تقود لخويا لفوز جديد بالدوري القطري

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ثنائية يوسف العربي تقود لخويا لفوز جديد بالدوري القطري ثنائية يوسف العربي تقود لخويا لفوز جديد بالدوري القطري

انقذ الاسباني سيرخيو غارسيا مهاجم الريان حامل اللقب فريقه من خسارة اولى وخطف التعادل 1-1 في مرمى الجيش في الوقت القاتل، السبت في ختام المرحلة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم.

 

وتقدم المالي سيدو كيتا للجيش (20)، وعادل غارسيا للريان (90+2).

 

وهذا اول تعادل للجيش بعد 3 انتصارات فعجز عن الانفراد بالصدارة، فيما حصد الريان نقطته السادسة في المركز الخامس.

 

وكاد لخويا يدفع ثمن استرخاء لاعبيه في الشوط الثاني بعد تقدمه 3-1 على الوكرة قبل ان يحقق الفوز 3-2.

 

ورفع لخويا رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن السد المتصدر.

 

وسجل للفائز المغربي يوسف العربي (12 و19) وعلي حسن عفيف (73)، وللوكرة الباراغوياني بابلو سيبالوس (63 و83 من ركلة جزاء).

 

- ترتيب فرق الصدارة:

 

1- السد             10 نقاط من 4 مباريات

 

2- لخويا            10 من 4

 

3- الجيش          10 من 4

 

4- الاهلي          7 من 4

 

5- الريان          6 من 4

مجموع المشاهدات: 201 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)