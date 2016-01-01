ثنائية يوسف العربي تقود لخويا لفوز جديد بالدوري القطري

انقذ الاسباني سيرخيو غارسيا مهاجم الريان حامل اللقب فريقه من خسارة اولى وخطف التعادل 1-1 في مرمى الجيش في الوقت القاتل، السبت في ختام المرحلة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم.

وتقدم المالي سيدو كيتا للجيش (20)، وعادل غارسيا للريان (90+2).

وهذا اول تعادل للجيش بعد 3 انتصارات فعجز عن الانفراد بالصدارة، فيما حصد الريان نقطته السادسة في المركز الخامس.

وكاد لخويا يدفع ثمن استرخاء لاعبيه في الشوط الثاني بعد تقدمه 3-1 على الوكرة قبل ان يحقق الفوز 3-2.

ورفع لخويا رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن السد المتصدر.

وسجل للفائز المغربي يوسف العربي (12 و19) وعلي حسن عفيف (73)، وللوكرة الباراغوياني بابلو سيبالوس (63 و83 من ركلة جزاء).

- ترتيب فرق الصدارة:

1- السد 10 نقاط من 4 مباريات

2- لخويا 10 من 4

3- الجيش 10 من 4

4- الاهلي 7 من 4

5- الريان 6 من 4