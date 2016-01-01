بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ثلاثي فريق نيس الفرنسي ، المكون من ماريو بالوتيلي الإيطالي ودانتي البرازيلي و المغربي يونس بلهندة يتقاضون رواتب مرتفعة.
و أوضحت الصحيفة بأن بلهندة يتقاضى شهريا 200 ألف اورو، وهو ثالث أعلى راتب يتقاضه بالنادي، في حين يتقاضى بالوتيلي 450 ألف اورو كأعلى راتب، ودانتي 250 ألف اورو.
و يرتبط المغربي بلهندة بنيس بعقد إعارة لمدة سنة قادما من دينامو كييف الأوكراني.
هذه حقيقة وفاة الداعية السوري الشهير راتب النابلسي
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداولت العديد من المواقع الأخبارية مؤخرا شائعات تتحدث عن وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي بعد صراع طويل مع المرض بأحد مستشفيات ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟