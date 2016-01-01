الرئيسية | رياضة | مرصد المحترفين | بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس

بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ثلاثي فريق نيس الفرنسي ، المكون من  ماريو بالوتيلي الإيطالي ودانتي البرازيلي و المغربي يونس بلهندة يتقاضون رواتب مرتفعة.

و أوضحت الصحيفة بأن بلهندة يتقاضى شهريا 200 ألف اورو، وهو ثالث أعلى راتب يتقاضه بالنادي، في حين يتقاضى بالوتيلي 450 ألف اورو كأعلى راتب، ودانتي 250 ألف اورو.

و يرتبط المغربي بلهندة بنيس بعقد إعارة لمدة سنة قادما من دينامو كييف الأوكراني.

مجموع المشاهدات: 344 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)