بلهندة يتقاضى ثالث أعلى راتب بنيس

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ثلاثي فريق نيس الفرنسي ، المكون من ماريو بالوتيلي الإيطالي ودانتي البرازيلي و المغربي يونس بلهندة يتقاضون رواتب مرتفعة.

و أوضحت الصحيفة بأن بلهندة يتقاضى شهريا 200 ألف اورو، وهو ثالث أعلى راتب يتقاضه بالنادي، في حين يتقاضى بالوتيلي 450 ألف اورو كأعلى راتب، ودانتي 250 ألف اورو.

و يرتبط المغربي بلهندة بنيس بعقد إعارة لمدة سنة قادما من دينامو كييف الأوكراني.