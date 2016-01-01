الزاكي في مأزق بعد اعتقال مهاجم شباب بلوزداد الجزائري متلبسا بحيازة المخدرات
اعتقلت الشرطة الجزائرية عادل بوقروة مهاجم نادي شباب بلوزداد الجزائري الذي يدربه الاطار المغربي بادو الزاكي ، بعد العثور على كمية من الخمور والمخدرات دخل سيارته.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) السبت، أن بوقروة يوجد رهن الحجز بمركز الشرطة بحي العناصر في العاصمة الجزائر، على ان تتم احالته غدا الاحد امام وكيل الجمهورية للنظر في قضيته.
ورجحت ذات المصادر ان يستفيد اللاعب من الافراج، كون القانون الجزائري لا يمنع شرب الخمر، كما ان كمية المخدرات التي وجدت بحوزته وصفت بالصغيرة.
وكان بوقروة / 29 عاما/ اعتقل مساء الاربعاء الماضي خلال عملية تفتيش روتينية لعناصر الشرطة بأحد الحواجز في العاصمة الجزائر.
تحذير من أمطار رعدية يومي السبت والأحد ستصل الى 100 ملمتر بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟