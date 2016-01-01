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الزاكي في مأزق بعد اعتقال مهاجم شباب بلوزداد الجزائري متلبسا بحيازة المخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الزاكي في مأزق بعد اعتقال مهاجم شباب بلوزداد الجزائري متلبسا بحيازة المخدرات الزاكي في مأزق بعد اعتقال مهاجم شباب بلوزداد الجزائري متلبسا بحيازة المخدرات

اعتقلت الشرطة الجزائرية عادل بوقروة مهاجم نادي شباب بلوزداد الجزائري الذي يدربه الاطار المغربي بادو الزاكي ، بعد العثور على كمية من الخمور والمخدرات دخل سيارته.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) السبت، أن بوقروة يوجد رهن الحجز بمركز الشرطة بحي العناصر في العاصمة الجزائر، على ان تتم احالته غدا الاحد امام وكيل الجمهورية للنظر في قضيته.

ورجحت ذات المصادر ان يستفيد اللاعب من الافراج، كون القانون الجزائري لا يمنع شرب الخمر، كما ان كمية المخدرات التي وجدت بحوزته وصفت بالصغيرة.

وكان بوقروة / 29 عاما/ اعتقل مساء الاربعاء الماضي خلال عملية تفتيش روتينية لعناصر الشرطة بأحد الحواجز في العاصمة الجزائر.

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