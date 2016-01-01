بنعطية أمام فرصة الرسمية مع اليوفي بعد إصابة بونوتشي

أعلن نادي يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي سيغيب بين شهر ونصف وشهرين عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه الأيسر.



وأصيب بونوتشي في مباراة فريقه التي خسرها بشكل مفاجئ أمام جنوى( 1-3 ) أمس الأحد،حيث سيغيب عن الملاعب "لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما".



وستزيد إصابة بونوتشي من معاناة "السيدة العجوز" خصوصا في ظل الغيابات المتعددة التي يعاني منها الفريق بسبب الاصابات.



ولن يتمكن مدافع الفريق الآخر اندريا بارزالي من المشاركة قبل يناير المقبل بسبب اصابة في الكتف، وعودة قلب الدفاع جورجو كييليني للتو من اصابة ابعدته عن الملاعب اسابيع عدة.



من جهته، لا يزال الدولي الارجنتيني باولو ديبالا يتعافى من الاصابة، فيما عرفت مباراة الأحد تعرض المدافع الدولي البرازيلي داني الفيش لكسر في الساق.



ولم يقدم النادي أي ايضاحات اليوم الاثنين حول مدة غياب الفيش والتي قدرتها وسائل الاعلام الرياضية الايطالية بثلاثة أشهر.