هكذا وصفت "فرانس فوتبول" أول أهداف بوفال في الدوري الانجليزي

نال الدولي المغربي سفيان بوفال، نجم وسط ساوثهامبتون، إشادة كبيرة من وسائل إعلام فرنسية وبريطانية على أول أهدافه مع فريق القديسين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشادت مجلة فرانس فوتبول بهدف بوفال، الذي جاء من تسديدة قوية بيسراه سكنت شباك فيكتور فالديز، حارس مرمى ميدلسبره، وقادت ساوثهامبتون لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من كريستال بالاس في الجولة السابقة بالبريمييرليج.

ووصفت المجلة الفرنسية هدف بوفال بالخيالي والرائع والذي ساهم في تقدم فريق القديسين للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأشارت "فرانس فوتبول" الى أن بوفال 23 عاما سبق له التسجيل مع ساوثهامبتون في مرمى سندرلاند ببطولة كأس رابطة المحترفين إلا أن هدفه في شباك ميدلسبره يعد الأول خلال 3 مشاركات مع "القديسيين" بالبريمييرليج.

واستعرضت المجلة الفرنسية إشادات بهدف بوفال من موقع فريقه ساوثهامبتون ومواقع التواصل الاجتماعي التي أبرزت الهدف الرائع للموهبة المغربية الصاعدة في البريمييرليج.