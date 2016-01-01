حكيم زياش يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة الهولندية لعام 2016 (فيديو)

حكيم زياش يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة الهولندية لعام 2016

فاز اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام لكرة القدم, بجائزة أفضل هدف سجل في البطولة الهولندية الممتازة لسنة 2016 .

وكان فريق العاصمة الهولندية, قد نجح في ضم زياش البالغ من العمر 23 سنة ليلعب ضمن صفوفه مقابل 11 مليون hورو بعقد يمتد لخمس سنوات, قادما من نادي تفينتي الذي تألق معه الموسم الماضي, وحصل أياكس على خدمات اللاعب المغربي بعد صراع كبير مع أندية كبيرة أمثال برشلونة وإشبيلية الإسبانيين وروما الإيطالي.

وكان حكيم زياش قد انضم إلى المنتخب المغربي الموسم الماضي وتدرب تحت قيادة مدرب المنتخب السابق بادو الزاكي (المدرب الحالي لشباب بلوزداد الجزائري), حيث خاض أول مباراة له ضد غينيا الإستوائية بالملعب الكبير في أكادير, في الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم, المقررة في روسيا سنة 2018.