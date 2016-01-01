المغربي بوفال يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

فاز المغربي سفيان بوفال ، بجائزة مارك فيفيان فوي، الممنوحة من طرف إذاعة فرنسا الدولية وقناة "فرانس 24" لأفضل لاعب إفريقي بفرنسا خلال الموسم الماضي.

و تسلم لاعب ساوثامبتون الإنجليزي ، الجائزة بحضور والدته ليكون ثالث لاعب مغربي يتوج بهذا اللقب ، بعد مروان الشماخ سنة 2009 ويونس بلهندة عام 2012.

و تفوق اللاعب السابق لفريق ليل الفرنسي على السنغالي الشيخ ندوي لاعب أونجي والجزائري رشيد غزال مهاجم ليون، في إستفتاء شارك فيه صحافيون و مستشارون.

وساهم بوفال الموسم المنصرم في 16 هدفًا رفقة ليل، منها 5 تمريرات حاسمة ، ما مكنه من الانتقال الى ساوثهامبتون بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون يورو.