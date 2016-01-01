المغربي بوفال يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
فاز المغربي سفيان بوفال ، بجائزة مارك فيفيان فوي، الممنوحة من طرف إذاعة فرنسا الدولية وقناة "فرانس 24" لأفضل لاعب إفريقي بفرنسا خلال الموسم الماضي.
و تسلم لاعب ساوثامبتون الإنجليزي ، الجائزة بحضور والدته ليكون ثالث لاعب مغربي يتوج بهذا اللقب ، بعد مروان الشماخ سنة 2009 ويونس بلهندة عام 2012.
و تفوق اللاعب السابق لفريق ليل الفرنسي على السنغالي الشيخ ندوي لاعب أونجي والجزائري رشيد غزال مهاجم ليون، في إستفتاء شارك فيه صحافيون و مستشارون.
وساهم بوفال الموسم المنصرم في 16 هدفًا رفقة ليل، منها 5 تمريرات حاسمة ، ما مكنه من الانتقال الى ساوثهامبتون بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون يورو.
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