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المغربي بوفال يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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المغربي بوفال يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي المغربي بوفال يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

أخبارنا المغربية  : مروان بنصالح 

فاز المغربي سفيان بوفال ، بجائزة مارك فيفيان فوي،  الممنوحة من طرف إذاعة فرنسا الدولية وقناة "فرانس 24" لأفضل لاعب إفريقي بفرنسا خلال الموسم الماضي.

و تسلم  لاعب ساوثامبتون الإنجليزي ، الجائزة بحضور والدته ليكون ثالث لاعب مغربي يتوج بهذا اللقب  ، بعد مروان الشماخ سنة 2009 ويونس بلهندة عام 2012.

و تفوق اللاعب السابق لفريق ليل الفرنسي على السنغالي الشيخ ندوي لاعب أونجي والجزائري رشيد غزال مهاجم ليون، في إستفتاء شارك فيه صحافيون و مستشارون.

وساهم بوفال الموسم المنصرم في 16 هدفًا رفقة ليل، منها 5 تمريرات حاسمة ، ما مكنه من الانتقال الى ساوثهامبتون بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون يورو.

 

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