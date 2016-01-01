الرئيسية | رياضة | مرصد المحترفين | الشماخ في طريقه للعودة إلى المنتخب المغربي

الشماخ في طريقه للعودة إلى المنتخب المغربي

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 25 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الشماخ في طريقه للعودة إلى المنتخب المغربي

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي مروان الشماخ في طريقه إلى العودة إلى المنتخب الوطني بعدما تلقى عرضا من الجامعة الملكية للانضمام إلى الطاقم التقني للأسود.

وحسب ذات المصدر، فإن رئيس الجامعة فوزي لقجع قدم للشماخ هذا العرض وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة التي راكمها سواء في الأندية التي لعب بها أو داخل المنتخب.

هذا ومن المرجح أن يقبل الشماخ بالعرض المغربي خاصة وأنه في حالة بطالة مع تضاؤل أماله في العثور على فرق تسمح له بمواصلة مشواره كلاعب كرة قدم وهو في سن 33.

مجموع المشاهدات: 21669 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)