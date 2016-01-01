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الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور

أخبارنا المغربية :

كشفت صحيفة الشرق القطرية أن فريق الخور يبحث عن بديل للدولي محسن ياجور، مبرزة أن النادي القطري يبحث عن صيغة ودية لفسخ الارتباط بلاعبه المغربي.

وكان الاتحاد القطري قد غرم ياجور مبلغ 10000 ريال قطري، أي ما يعادل ثلاثة ملايين سنتيم مغربية، جراء تصرفه في مباراة الخور والوكرة، وعدم الالتزام بالروح الرياضية تجاه المنافس، وفق ما أوردته يومية " المساء ".

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