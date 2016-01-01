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3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2016

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2016 3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2016

أخبارنا المغربية :

ينافس 3 لاعبين مغاربة على لقب أفضل لاعب عربي ينشط في الدوريات الأوروبية بدول المغرب العربي لسنة 2016.

وتضم القائمة التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ، كل من لاعب أجاكس أمستردام حكيم زياش، ويونس بلهندة لاعب نيس الفرنسي، وسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي.

و تضم القائمة أيضا ، الثلاثي التونسي،  أيمن عبدالنور مدافع فالنسيا الإسباني، وعلي معلول ظهير الأهلي المصري، ووهبي الخرازي لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي.

ومن المنتظر، أن تعلن المجلة عن الثلاثي الجزائري، حيث سيتم التصويت على لقب أفضل لاعب مغاربي، عام 2016 في الفترة من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير على موقع المجلة الفرنسية.

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