بايرن ميونيخ يصدم المغربي بنعطية بهذا القرار

أكَّدت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونيخ، لا يُخطط لإعادة الدولي المغربي المهدي بنعطية، لاعب الفريق المعار إلى صفوف يوفنتوس، بعد انتهاء إعارته للسيدة العجوز.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "عقد بنعطية مع بايرن ميونيخ، يمتد حتى صيف 2019، إلا أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق البافاري، لا يخطط لعودته".

وأضافت الصحيفة: "بايرن بعث برسالة لبنعطية، بأنه لا مستقبل له في ألمانيا، بعدما أعلن تعاقده مع نيكلاس سولي (21 عامًا)، مدافع هوفنهايم".

وتابعت: "بنعطية لم يحسم انتقاله إلى يوفنتوس بشكل نهائي حتى الآن، إلا انه يملك فرصة جيدة لذلك وفقًا لتصريحات بيبي ماروتا، المدير الرياضي لليوفي".

وانتقل بنعطية "29 عامًا" إلى صفوف بايرن، في صيف 2014 قادمًا من روما مقابل 26 مليون يورو، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة ليوفنتوس الصيف الماضي، بعد معاناته من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.