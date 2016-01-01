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بالفيديو : المغربي كارسيلا يسجل بروعة في فوز غرناطة على بيتيس برباعية

بواسطة وكالات 3 ساعات 20 دقيقة مضت
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بالفيديو : المغربي كارسيلا يسجل بروعة في فوز غرناطة على بيتيس برباعية

سجل المهاجم الكولومبي أدريان راموس هدفين ليقود غرناطة إلى فوز كبير 4 - 1 على ريال بيتيس الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وبدأ غرناطة رحلة الهروب من شبح الهبوط بهذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة بعدما حقق الفوز الثاني له في آخر ثلاث مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم وإن ظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير فيما تجمد رصيد بيتيس عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

 

وحسم غرناطة المباراة تماماً في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها المغربي مهدي كارسيلا وأدريان راموس والبرازيلي أندرياس بيريرا في الدقائق 18 و28 و33.

 

وفي الشوط الثاني، أضاف راموس الهدف الثاني له وهو الرابع للفريق في الدقيقة 64.

 

وشهدت الدقيقة 66 طرد ماتياس ناهويل لاعب بيتيس وكذلك طرد أندرياس بيريرا لاعب غرناطة لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

 

وسجل بتروس ماتيوس هدف حفظ ماء الوجه لبيتيس في الدقيقة 75.

 

 

    

 

 

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