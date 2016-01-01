الجزائري بونجاح يسجل خماسية تاريخية و يلتحق بالعربي في صدارة هدافي الدوري القطري
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
التحق الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد، بصدارة هدافي دوري نجوم قطر مناصفة مع المغربي يوسف العربي مهاجم لخويا برصيد 21 هدفًا.
بونجاح سجل 5 أهداف كاملة في مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بفوز السد 7-0، برسم الجولة الحادية والعشرين من الدوري القطري.
و لم يفلح يوسف العربي في التسجيل خلال مباراة فريقه المنهزم أمام أم صلال 3-1.
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