الجزائري بونجاح يسجل خماسية تاريخية و يلتحق بالعربي في صدارة هدافي الدوري القطري

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

التحق الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد، بصدارة هدافي دوري نجوم قطر مناصفة مع المغربي يوسف العربي مهاجم لخويا برصيد 21 هدفًا.

بونجاح سجل 5 أهداف كاملة في مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بفوز السد 7-0، برسم الجولة الحادية والعشرين من الدوري القطري.

و لم يفلح يوسف العربي في التسجيل خلال مباراة فريقه المنهزم أمام أم صلال 3-1.