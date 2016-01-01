الزاكي يرد على أنباء اقترابه من تدريب اتحاد طنجة
أخبارنا المغربية :
في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية، نفى مدرب شباب بلوزداد ، بادو الزاكي، أي اتصال مع اتحاد طنجة لخلافة الجزائري عبد الحق بنشيخة، المقال مؤخرا من منصبه ، حيث قال " كل ما تردد بشأن اتصالاته مع اتحاد طنجة عار تماما من الصحة".
وأضاف الزاكي " تنقلت إلى المغرب من أجل ترتيب معسكرا تحضيريا بسبب توقف البطولة وقضيت أربعة أيام فقط، وها أنا أعود إلى فريقي لمباشرة عملي وأنفي نفيا قاطعا أي اتصال من طرف إدارة اتحاد طنجة وأنا مدرب لشباب بلوزداد " .
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