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متولي ينفجر : لو كان وكيلي صديقا لرونار لتمت دعوتي الى الأسود

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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متولي ينفجر : لو كان وكيلي صديقا لرونار لتمت دعوتي الى الأسود

أخبارنا المغربية :  

هاجم الدولي المغربي محسن متولي، لاعب الوكرة القطري، الناخب الوطني هيرفي رونار، بسبب عدم المناداة عليه لصفوف المنتخب الوطني.

وقال متولي في حوار مع العرب القطرية أن غيابه عن الأسود سببه عدم ارتباط وكيل أعماله بأي علاقة مع المدرب رونار، حيث قال  " أنا حزين لأنني خارج تشكيلة المنتخب المغربي، والأمر يعود لمدرب لأسود الحالي فلو كان وكيل أعمالي مقرب من مدرب المنتخب لتمت دعوتي بسرعة " .

وأضاف " هذا أمر مستغرب، فكأس إفريقيا الأخيرة تم استدعاء أكثر من لاعب من الدوريات الخليجية بينهم يوسف العربي. وأنا كلاعب أحترم المنتخب وكل زملائي، وفي الدوري المغربي هناك أكثر من لاعب أفضل من المحترفين المتواجدين في الخارج، ولا بد من منحهم الفرصة لإثبات مكانتهم " .

 
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