فريق المغربي كارسيلا ينزل رسميا إلى الدرجة الثانية

نزل فريق غرناطة رسميا إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام مضيفه ريال سوسييداد 1-2، اليوم السبت برسم منافسات الدورة ال35 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبعد مشوار دام 6 سنوات في البطولة الإسبانية "الليغا"، نزل غرناطة إلى القسم الأدنى لعدم قدرته على اللحاق حسابيا بليغانس السابع عشر الذي يبتعد عنه ب 10 نقاط قبل 3 دورات على نهاية الدوري.

وتهبط الأندية الثلاثة الأخيرة في الليغا إلى دوري الدرجة الثانية، علما بأن أوساسونا متذيل الترتيب كان قد سبق غرناطة إلى دوري الظل، ويسير سبورتينغ خيخون السابع عشر إلى نفس المصير.

وافتتح المكسيكي كارلوس فيلا التسجيل لسوسييداد (45) قبل أن يسجل الكولومبي أدريان راموس هدفه الأول في تشكيلة المدرب الانجليزي المؤقت طوني أدامس (65).

وقبل نهاية اللقاء، سجل خوانمي هدف الفوز للفريق الباسكي بعد مجهود من سيرخيو كاناليس (84)، ليتعرض غرناطة لخسارة خامسة على التوالي وثالثة بعد تولي أدامس مهامه خلفا للوكاس الكاراز.

و غاب لاعب غرناطة المهدي كارسيلا عن اللقاء بقرار فني ، علما أنه بات محط اهتمام فريق ريال بتيس الذي عبر عن رغبته في انتداب اللاعب المغربي .