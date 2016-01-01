أول عرض رسمي لمهاجم الأسود بوهدوز

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية ، أن الدولي المغربي عزيز بوهدوز هداف سان باولي (القسم الثاني) برصيد 14 هدفا هذا الموسم ، تلقى أول عرض رسمي من نادي دارمشتاد .

و أوضحت ذات اليومية ، أن دارمشتاد يرغب في ايجاد بديل للكرواتي كولاك القريب من الرحيل.

و تبقى حظوظ دارمشتاد غير كبيرة للظفر بخدمات مهاجم الأسود ، لكونه هبط رسميا للقسم الثاني ، بينما يطمح بوهدوز للعب في أضواء البوندسليغا .