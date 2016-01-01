بوهدوز يسجل الهدف رقم 15 و يقود فريقه للبقاء بالبوندسليغا 2 (فيديو)
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
قاد الدولي المغربي عزيز بوهدوز ، فريقه سان باولي للبقاء رسميا بالدرجة الثانية للدوري الالماني، عقب فوزه الجمعة على مضيفه كايزرسلاوترن (1-2 ) برسم الجولة 32 من المسابقة.
بوهدوز كان وراء ثنائية النصر ، حيث سجل الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 49 وعاد ليصنع الثاني في الدقيقة 69، رافعا بذلك رصيده إلى 15 هدفا و 5 تمريرات حاسمة ، حيث بات يصنف من ألمع المهاجمين في الملاعب الالمانية اذ تفصله 5 أهداف عن متصدر قائمة الهدافين.
بالمقابل ، ارتقى سانت باولي الى الصف السابع مؤقتا ب41 نقطة بعد أن كان منذ أسابيع قليلة ضمن فرق مؤخرة الترتيب .
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