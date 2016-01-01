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بالفيديو : المهدي بنعطية يتعرض لاهانة عنصرية في حوار تلفزيوني

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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بالفيديو : المهدي بنعطية يتعرض لاهانة عنصرية في حوار تلفزيوني

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

خلال استضافته على الهواء مباشرة من طرف قناة " راي سبورت"  بعد مباراة فريقه يوفنتوس بغريمه تورينو في الكالتشيو أمس السبت ، تفاجأ الدولي المهدي بنعطية ، بشخص يصفه بعبارات عنصرية .

وسمع المدافع عبر سماعة الأذن أثناء حديثه مع ضيوف الاستوديو شخصاً يقول " عن ماذا تتحدث أيها المغربي الـ( ...).

و سأل بنعطية ، مقدمة البرنامج ، حول مصدر الصوت وهو ما اضطرها إلى انهاء الحوار بسرعة وسط ارتباك واضح في الاستوديو ، مكتفية بالقول أن الامر يتعلق ذلك بخطأ تقني .

ولم تكشف القناة الايطالية عن الشخص الذي تفوه بهذه العبارة العنصرية، وهو على الأرجح شخصاً في غرفة التحكم لم يكن يعلم بوجود مايكروفون أمامه مما جعل النجم المغربي يسمع ما قاله.


 

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