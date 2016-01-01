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التلفزيون الإيطالي يعتذر و يوضح بخصوص واقعة تعرض بنعطية لاهانة عنصرية

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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التلفزيون الإيطالي يعتذر و يوضح بخصوص واقعة تعرض بنعطية لاهانة عنصرية

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

اعتذرت قناة " راي" التلفزيونية ، للاعب المغربي مهدي بنعطية بعد الإهانة الذي تعرض لها عقب مباراة طورينو التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وقالت القناة الإيطالية  ، اليوم الاحد " راي تشعر بالأسفر بعد حالة الإهانة العنصرية ضد لاعب يوفنتوس خلال برنامج كروي، لقد اتخذنا كل الإجراءات لتحديد هوية الشخص المسؤول عن ذلك وظهر أنها لم تأتي من العاملين في الشبكة ".

وختمت " التحقيقات مستمرة نظراً لخطورة الحادثة، راي تساند اللاعب وناديه " .

و كشفت صحيفة طوطو سبور الإيطالية ، أن المدافع المغربي الذي كان يتحدث مع الشبكة الإيطالية ، حيث سمع أحد الأشخاص يتحدث في السماعات قائلاً : "مغربي قذر"، ليتوقف فجأة ويقول " من قال ذلك ؟"  بالإشارة لسماعه كلمات عنصرية لم يسمعها الجمهور.

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