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بنعطية يقرر اللجوء الى القضاء بعد اهانته في مقابلة تلفزيونية

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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بنعطية يقرر اللجوء الى القضاء بعد اهانته في مقابلة تلفزيونية

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

قرر الدولي المغربي مهدي بنعطية ، اللجوء إلى القضاء، بعد تعرضه لسب و شتم عنصري مباشرة على قناة " راي "  الإيطالية .

و قال مدافع يوفنتوس في صفحته على موقع التواصل "فايسبوك"، أنه سمع شتائم عنصرية على الهواء، رفض بعدها إتمام حوار مع القناة المذكورة، بعد تعادل فريقه أمام طورينو ، مساء السبت ، برسم الدوري الايطالي .

وقال بنعطية إنه صدم بما سمعه على الهواء، و ينتظر اعتذار المسؤول عن الشتائم دون جدوى ، مضيفا " أشكر يوفنتوس الذي ساندني، وأيضا كل الجماهير التي تضامنت معي عبر رسائل حب وإخلاص، إيطاليا بلد أحبه كثيرا، غير أنه وللأسف، هناك أقلية غير متسامحة، أنا مغربي وفخور بذلك".

 
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