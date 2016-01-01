هذا سبب غياب درار عن مباراة طورينو

أخبارنا المغربية :

تخلف الدولي المغربي نبيل درار في آخر لحظة عن مباراة فريقه موناكو أمام جوفنتوس التي جرت مساء اليوم الثلاثاء .

و كان مقررا أن يلعب درار في التشكيل الأساسي قبل أن يصاب في عملية الإحماء و يتم تعويضه ببنجامين ميندي.