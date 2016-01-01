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بعد تألقه الملفت، نبيل درار يصاب ويودع الموسم الكروي في مرحلة حاسمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد تألقه الملفت، نبيل درار يصاب ويودع الموسم الكروي في مرحلة حاسمة

 

أخبارنا المغربية: محمد الميموني

تلقى الدولي المغربي المحترف بنادي موناكو الفرنسي نبيل درار خبرا سيئا بعدما أكدت الفحوصات التي خضع لها إصابته على مستوى فخذه الأيمن مما يتطلب 3 أسابيع من الراحة على الأقل.

هذه الإصابة تعني أن موسم درار الكروي قد انتهى عمليا، حيث بقيت 3 جولات فقط على نهاية الدوري الفرنسي والذي يتزعمه ناديه موناكو بفارق 3 نقاط فقط عن مطارده باريس سانجرمان.

هذا ولن يكون بمقدور درار أن يشارك في المقابلة الإعدادية الهامة التي سيجريها المتخب المغربي ضد نظيره الهولندي متم هذا الشهر بملعب أدرار بأكادير.

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