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رسميًا .. بنعطية ينتقل ليوفنتوس بشكل نهائي و هذه قيمة الصفقة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رسميًا .. بنعطية ينتقل ليوفنتوس بشكل نهائي و هذه قيمة الصفقة

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

أعلن نادي يوفنتوس ، رسميا اليوم  الجمعة، عن ضم المدافع المغربي المهدي بنعطية بشكل نهائي من بايرن ميونيخ، بعقد يمتد حتى يونيو 2020.

وأصدر البيانكونيري بيانا عبر موقعه الرسمي ،  قال فيه إنه تم تفعيل بند الشراء في عقد استعارة بنعطية، حيث بلغت قيمة الصفقة 17 مليون يورو سيتم دفعها على عامين.

وشارك صاحب الـ30 عاما فى 18 مباراة بالقميص الأبيض والأسود منذ انتقاله الصيف الماضي.

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