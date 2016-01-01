تجمهر محبي أجاكس أمام بيت المغربي النوري وصور مؤثرة لشقيقه
تجمهر عدد من جماهير اجاكس أمستردام، أمام بيت النجم الصاعد عبد الحق النوري، لاعب اجاكس، التي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الدماغ في مبارا استعددية للموسم الرياضي المقبل.
وظهر أخ عبد الحق النوري عبر النافذة متأثرا بما وقع لاخيه، الذي طلبت اسرته الدعاء له لتجاوز الأزمة الصحية التي قد تعصف بمشواره الرياضي.
وكان نادي أجاكس قد أعلن ان عددا من الخلايا الدماغية للاعب قد تعرضت لخلل، وهو ما يجعل اللاعب الذي يوجد في غيبوبة اصطناعية، غير قادر على الكلام ولا المشي ولا حتى التعرف على أفراد عائلته.
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