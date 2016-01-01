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أزارو يتسلم شقة الهارب من الاهلي المصري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أزارو يتسلم شقة الهارب من الاهلي المصري

أخبارنا المغربية : 

تسلم لاعب الأهلى المصري ، وليد أزارو القادم من الدفاع الحسني الجديدي، مفتاح شقة بحي المهندسين وسط العاصمة القاهرة، وهي الشقة التي كان يقطنها لاعب الفريق الهارب سليمانى كوليبالى رفقة عائلته. 

و حسب مصادر اعلامبة، شرعت إدارة النادي في إحداث بعض التغييرات على الشقة بناء على مطلب اللاعب المغربي بعد انتقاله للفريق الأحمر بشكل رسمي لمدة 4 سنوات، فى صفقة كلفت الخزينة الأهلاوية مليونا و400 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يظهر أزارو لأول مرة بقميص الأهلي في البطولة العربية، المقرر انطلاقها فى الفترة من 21 يوليو إلى 5 غشت المقبل، حيث يفتتح الفريق الأحمر مبارياته بمواجهة الفيصلي الأردني

 

 

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