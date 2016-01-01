أزارو يتسلم شقة الهارب من الاهلي المصري
أخبارنا المغربية :
تسلم لاعب الأهلى المصري ، وليد أزارو القادم من الدفاع الحسني الجديدي، مفتاح شقة بحي المهندسين وسط العاصمة القاهرة، وهي الشقة التي كان يقطنها لاعب الفريق الهارب سليمانى كوليبالى رفقة عائلته.
و حسب مصادر اعلامبة، شرعت إدارة النادي في إحداث بعض التغييرات على الشقة بناء على مطلب اللاعب المغربي بعد انتقاله للفريق الأحمر بشكل رسمي لمدة 4 سنوات، فى صفقة كلفت الخزينة الأهلاوية مليونا و400 ألف دولار.
ومن المنتظر أن يظهر أزارو لأول مرة بقميص الأهلي في البطولة العربية، المقرر انطلاقها فى الفترة من 21 يوليو إلى 5 غشت المقبل، حيث يفتتح الفريق الأحمر مبارياته بمواجهة الفيصلي الأردني
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