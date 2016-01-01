"فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس المغربي عبد الحق نوري

أخبارنا المغربية : متابعة

لجأت عائلة لاعب أياكس أمستردام الهولندي عبد الحق نوري ، لفقيه مغربي يقطن بمدينة أمستردام ، لقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم على ابنها الذي يعيش حالة غيبوبة أسبوع.

و حسب يومية “الأخبار” ، فان جسد اللاعب المغربي الأصل تفاعل مع آيات من القرآن الكريم، بعدما كشف أطباء بأنه حرك أعضاء من جسده، خلصة العين والفم وقام بعملية الرشح (العطس).

و تابعت اليومية أن أطباء المستشفى الذي يرقد به نوري، تفاجأوا بعدما طالبت عائلته بالاستعانة ب”فقيه”، وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة المستشفى، سيما أن الأمر لا ترافقه أي عملية جراحية أو لمس للاعب، الذي توقف جسده عن الحركة منذ أسبوع تقريبا.

يشار أن نوري صاحب الـ 20 عاما، سقط مغشياً عليه في مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام فيردر بريمن الألماني، بعد مرور 70 دقيقة على انطلاق المباراة، قبل أن يتم علاجه لمدة 30 دقيقة داخل أرض الملعب لينقل إلى المستشفى بعد ذلك عبر طائرة مروحية.