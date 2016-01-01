ألافيس يرفض التخلي عن لاعبه المغربي لصالح أهلي جدة
أخبارنا المغربية : متابعة
رفض نادي ألافيس التخلي عن خدمات مدافعه المغربي زهير فضال لصالح أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما ذكرته إذاعة "كادينا سير".
و أوضحت الإذاعة الإسبانية الشهيرة، أن فضال بدوره رفض العرض لعدم اقتناعه بفكرة الانتقال إلى السعودية.
وكانت تقارير صحفية سعودية، كشفت عن رغبة الأهلي في التعاقد مع الدولي المغربي، ليكون ثاني الصفقات الخارجية هذا الموسم بعد البرازيلي كلاوديمير دي سوزا لاعب كلوب بروج السابق.
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