أزارو يقترب من الظهور لأول مرة بقميص الأهلي
أضاف مدرب الأهلي المصري حسام البدري، المهاجم المغربي وليد أزارو المنضم حديثاً لبطل مصر من الدفاع الحسني الجديدي إلى القائمة المرشحة لخوض مباريات البطولة العربية للأندية والتي تستضيفها مصر بمشاركة 12 فريقاً بداية من السبت المقبل.
وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل بمواجهة تجمع بين الأهلي والوحدة الإماراتي ضمن مباريات المجموعة الأولى.
وتستمر البطولة حتى السادس من أغسطس (آب) المقبل.
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