أعلن نادي خيتافي الإسباني، اليوم الخميس، رسمياً عن ضمه للاعب المغربي، فيصل فجر، قادماً من ديبورتيفو لاكارونيا، لمدة موسمين.

ويعد فجر خامس صفقة يبرمها خيتافي هذا الصيف في المشروع الجديد لرئيسه، أنخل توريس، بمناسبة صعود الفريق المدريدي لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد ضمه لأنخل لويس رودريغيز وبرونو غونزاليس وماركيل بيرغارا والياباني جاكو شيباساكي.

كما مد خيتافي عقود لاعبيه المهمين الذين ساهموا الموسم الماضي في صعوده للأضواء، وهم داني باتشيكو وفران بورتيو وألفارو خيمينيز.

وصرح فجر لموقع النادي الإلكتروني: "أنا معكم، لدي رغبة في بدء العمل واللعب على هذا الإستاد مع فريقي الجديد، أتمنى أن نقدم عاماً جيداً، عاماً رائعاً، بالتأكيد".

وبحسب ما أفادته مصادر، سيحتفظ ديبورتيفو بنسبة 50% من حقوق اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي ولد في فرنسا، حال أقدم خيتافي على بيعه مستقبلاً.

وكان الدولي المغربي انضم لديبورتيفو في موسم 2015-16 قادماً من إلتشي، وخاض معه إجمالي 62 مباراة في الليغا، منها 45 كأساسي وسجل خمسة أهداف، بينما ارتدى قميص الفريق في أربع مناسبات بالكأس.