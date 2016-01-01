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أخطاء بالجملة لبنعطية ضد برشلونة و نيمار يتألق بثنائية (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أخطاء بالجملة لبنعطية ضد برشلونة و نيمار يتألق بثنائية (فيديو)

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني 

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الايطالي و برشلونة الاسباني ، برسم  الكأس الدولية للأبطال ، بتفوق الفريق الكطلاني بثنائية نيمار ، التي افتتحها في الدقيقة 15  ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بطريقة رائعة بعد مراوغة عدد من المدافعين.

و تعرف المباراة التي تقام على ملعب  ميتلايف ستاديوم بنيويورك، حضور الدولي المغربي مهدي بنعطية كرسمي في تشكيل المدرب أليغري ، دون أن يستغل الفرصة على النحو المطلوب حيث عاد للظهور بمستوى متواضع و ارتكب أخطاء بالجملة و اتسمت تحركاته  بالبطء ، كما كان الحال في لقطتي الهدف  الأول و الثاني حيث اكتفى بالمشاهدة .



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