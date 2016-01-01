أخطاء بالجملة لبنعطية ضد برشلونة و نيمار يتألق بثنائية (فيديو)

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الايطالي و برشلونة الاسباني ، برسم الكأس الدولية للأبطال ، بتفوق الفريق الكطلاني بثنائية نيمار ، التي افتتحها في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بطريقة رائعة بعد مراوغة عدد من المدافعين.

و تعرف المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف ستاديوم بنيويورك، حضور الدولي المغربي مهدي بنعطية كرسمي في تشكيل المدرب أليغري ، دون أن يستغل الفرصة على النحو المطلوب حيث عاد للظهور بمستوى متواضع و ارتكب أخطاء بالجملة و اتسمت تحركاته بالبطء ، كما كان الحال في لقطتي الهدف الأول و الثاني حيث اكتفى بالمشاهدة .







