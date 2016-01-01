أخطاء بالجملة لبنعطية ضد برشلونة و نيمار يتألق بثنائية (فيديو)
أخبارنا المغربية - ع. الوزاني
انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الايطالي و برشلونة الاسباني ، برسم الكأس الدولية للأبطال ، بتفوق الفريق الكطلاني بثنائية نيمار ، التي افتتحها في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بطريقة رائعة بعد مراوغة عدد من المدافعين.
و تعرف المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف ستاديوم بنيويورك، حضور الدولي المغربي مهدي بنعطية كرسمي في تشكيل المدرب أليغري ، دون أن يستغل الفرصة على النحو المطلوب حيث عاد للظهور بمستوى متواضع و ارتكب أخطاء بالجملة و اتسمت تحركاته بالبطء ، كما كان الحال في لقطتي الهدف الأول و الثاني حيث اكتفى بالمشاهدة .
ترامب يحاول السيطرة على أنبوب الغاز المغربي النيجيري !
أخبارنا المغربية : هدى الجميعي قالت صحيفة " الأسبوع " في عددها الجديد أن التحقيقات التي تباشرها الولايات المتحدة الأمريكية حول المؤسسات والشركات النفطية النيجيرية طالت ... تفاصيل أكثر
- رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة يضبط زوجته رفقة خليلها داخل شاحنة وهذا ما وقع
- الناشطة اللبنانية " رويدا مروة : " واش فاهمين القانون غلط في الحسيمة ( الفيديو )
- الريفيون يتبرؤون من "مسيرة عيد العرش" ويعتبرونها مؤامرة مكشوفة
- تفاصيل جديدة في حادث مقتل مغربيين رميا بالرصاص في إيطاليا و المدينة التي ينحدران منها
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟