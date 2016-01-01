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بعد موسمه المميز مع الافيس ، المغربي فضال يحط الرحال بالاندلس و يوقع لهذا الفريق

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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بعد موسمه المميز مع الافيس ، المغربي فضال يحط الرحال بالاندلس و يوقع لهذا الفريق

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تعاقد نادي ريال بيتيس الإسباني رسميا مع الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ديبورتيفو ألافيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

و أعلن النادي الاندلسي على حسابه الرسمي ب"تويتر"، أن اللاعب التطواني وقع على عقد يمتد حتى عام 2021.

يذكر أن فضال لعب مع ألافيس لموسم واحد قادما من ليفانتي ، و تألق بأدائه المميز، الأمر الذي جعله يتوصل بعروض متعددة كان من ضمنها عرض من الدوري السعودي.

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