بعد موسمه المميز مع الافيس ، المغربي فضال يحط الرحال بالاندلس و يوقع لهذا الفريق

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تعاقد نادي ريال بيتيس الإسباني رسميا مع الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ديبورتيفو ألافيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

و أعلن النادي الاندلسي على حسابه الرسمي ب"تويتر"، أن اللاعب التطواني وقع على عقد يمتد حتى عام 2021.

يذكر أن فضال لعب مع ألافيس لموسم واحد قادما من ليفانتي ، و تألق بأدائه المميز، الأمر الذي جعله يتوصل بعروض متعددة كان من ضمنها عرض من الدوري السعودي.