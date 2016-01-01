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خبر سعيد .. اللاعب المغربي عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 35 دقيقة مضت
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خبر سعيد .. اللاعب المغربي عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة

أعلن نادى أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن لاعبه عبد الحق نوري، المنحدر من أصول مغربية، قد استفاق من الغيبوبة، وخرج من غرفة العناية المركزة، في أحد المستشفيات الهولندية.

وقال نادي أياكس أمستردام، عبر موقعه الرسمي، أن عبد الحق نوري لا يزال يخضع للمراقبة الطبية، مشيرا إلى أن اللاعب بات يتنفس بدون مساعدة الأجهزة الطبية، رغم التلف الشديد في خلايا الدماغ الذي تعرض له.

وكان عبد الحق نورى، (20 عاما)، سقط مغشيا عليه في مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمن الألماني، الشهر الجاري، في النمسا، بعد مرور 70 دقيقة على انطلاق المباراة، قبل أن يتم علاجه لمدة 30 دقيقة داخل أرض الملعب، لينقل إلى المستشفى بعد ذلك عبر طائرة مروحية.

وتلقى عبد الحق نوري، الذي التحق بفرق أياكس للناشئين منذ عمر السابعة، تلقى دعما كبيرا من جماهير النادي، وتجمعت بعض الجماهير حول منزل نوري للترحيب بعودة عائلته من المستشفى.

وكان أياكس قد أعلن أن رقم 34 الخاص بعبد الحق نوري سيبقى معلقا به حتى الموسم القادم.

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