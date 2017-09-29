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لهذا السبب لم يستدع "رونار" "عادل تاعرابت " لمواجهة الغابون المصيرية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لهذا السبب لم يستدع "رونار" "عادل تاعرابت " لمواجهة الغابون المصيرية

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

قالت مصادر من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم أن الناخب الوطني يتابع بشكل متواصل أداء اللاعب المغربي عادل تاعرابت المتألق رفقة نادي جنوة الإيطالي مضيفة أنه راض جدا عن المستوى الذي أظهره مؤخرا.

وأضافت ذات المصادر أن "رونار" قد اتصل بالفعل ب"تاعرابت" حيث شجعه على المواصلة على نفس المنوال مؤكدا له أنه سيستدعيه في المناسبات القادمة لمعسكر الأسود.

وأكدت المصادر أن رونار فضل منح وقت إضافي لتاعرابت حتى يكون جاهزا مائة بالمائة للعودة لحمل القميص الوطني.

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1 | عبدالله​
لاعب مهاري
نتمنى عودة الفنان تاعرابت لتدعيم صفوف المنتخب الوطني المغربي لأنه فعلا ذو تقنيات جديدة ويصنع الفارق وبإمكانه التسجيل أو تمرير كرات حاسمة وكذا تحصيل ضربات أخطاء قرب مرمى الخصوم لإجادته المراوغات وبسهولة وهو الأجدر بحمل الرقم عشرة حاليا ..لاأعرف لماذا يحملها يونس بلهندة ؟!؟ بدون خجل ولاحياء..شيء غريب حقا..وحتى وجوده في المنتخب كعدمه ليس بلاعب ذو ثقل ووزن يتميز بقفزته البهلوانية فقط ..لاعب رقم عشرة يجب أن يكون ذو تقنيات مثل مارادونا،أو رونالدينهو مثلا...نحن نريد لاعبين يستحقون فعلا الدفاع عن القميص الوطني دون مجاملات وحتى الأرقام اللتي يحملونها يستحقونها ..كرقم ستة مثلا فهو يذكرنا بالمرحوم ضلمي ..ونايبت..ومن يحمل رقم ستة فعليه أن يكون في مستوى ضلمي أو يوسف سفري مثلا في وسط الميدان وحض سعيد لأسود الأطلسي
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تقرير كغير لائق 2017/09/29 - 08:43
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