لهذا السبب لم يستدع "رونار" "عادل تاعرابت " لمواجهة الغابون المصيرية
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
قالت مصادر من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم أن الناخب الوطني يتابع بشكل متواصل أداء اللاعب المغربي عادل تاعرابت المتألق رفقة نادي جنوة الإيطالي مضيفة أنه راض جدا عن المستوى الذي أظهره مؤخرا.
وأضافت ذات المصادر أن "رونار" قد اتصل بالفعل ب"تاعرابت" حيث شجعه على المواصلة على نفس المنوال مؤكدا له أنه سيستدعيه في المناسبات القادمة لمعسكر الأسود.
وأكدت المصادر أن رونار فضل منح وقت إضافي لتاعرابت حتى يكون جاهزا مائة بالمائة للعودة لحمل القميص الوطني.
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