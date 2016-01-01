الوداد البيضاوي يعود بتعادل "ملغوم" من قلب العاصمة الجزائر

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

عاد فريق الوداد البيضاوي بتعادل سلبي ثمين وملغوم في ذات الوقت من ميدان منافسه إتحاد العاصمة الجزائري في المقابلة التي انتهت قبل قليل برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

الفريق الجزائري سيطر كما كان متوقعا على معظم أطوار اللقاء لكن دون خطورة وفعالية نظرا للتنظيم والصلابة الدفاعية التي أبان عنها أشبال عموتة، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة بالدار البيضاء، خاصة وأن النتيجة رغم إيجابيتها تبقى خطيرة على الفريق الأحمر لكون أي هدف قد يخطفه الفريق الجزائري سيجعل الوداديين مجبرين على تسجيل ثلاثية لتحقيق حلم بلوغ النهائي.