المغربي فجر يغيب عن مواجهة ديبورتيفو بسبب 300 مليون

اخبارنا المغربية : هدى الجميعي

غاب الدولي المغربي فيصل فجر عن مباراة خيتافي فريقه صباح اليوم السبت ضد فريقه السابق ديبورتيفو لاكورونيا برسم الجولة السابعة من الدوري الاسباني ، و التي انتهت بفوز الاخير بهدفين لواحد .

سبب غياب فجر يعود الى تضمن عقد انتقاله بندا يمنعه من مواجهة الديبور، و في حال رغب خيتافي في اشراكه سيكون مجبرا على اداء مبلغ 300 الف يورو ، علما ان هذا الشرط ينطبق فقط على الموسم الحالي.