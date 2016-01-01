المغربي فجر يغيب عن مواجهة ديبورتيفو بسبب 300 مليون
اخبارنا المغربية : هدى الجميعي
غاب الدولي المغربي فيصل فجر عن مباراة خيتافي فريقه صباح اليوم السبت ضد فريقه السابق ديبورتيفو لاكورونيا برسم الجولة السابعة من الدوري الاسباني ، و التي انتهت بفوز الاخير بهدفين لواحد .
سبب غياب فجر يعود الى تضمن عقد انتقاله بندا يمنعه من مواجهة الديبور، و في حال رغب خيتافي في اشراكه سيكون مجبرا على اداء مبلغ 300 الف يورو ، علما ان هذا الشرط ينطبق فقط على الموسم الحالي.
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