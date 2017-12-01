تصريح مفاجئ جدا لمدرب إسبانيا السابق "ديلبوسكي" حول "منير الحدادي"

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

تعليق مفاجئ جدا ذلك الذي صدر عن المدرب الإسباني السابق "فيسينتي ديلبوسكي" بخصوص منير الحدادي الذي لازال يقاتل من أجل الحصول على ترخيص لحمل قميص المنتخب المغربي.

"ديلبوسكي" قال لصحيفة ماركا الإسبانية أنه نادم جدا على إشراكه للحدادي في 13 دقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت إسبانيا بمقدونيا سنة 2014 برسم تصفيات كأس أوروبا فرنسا 2016.

وأضاف المدرب الإسباني أنه يشعر بالذنب الآن لأن تلك المشاركة هي التي تحول بين منير والمشاركة رفقة الأسود في مونديال روسيا، حيث طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يكون أكثر تفهما خاصة مع اللاعبين الشباب الذين يكونون في بداية مشوارهم ويغلبهم الحماس.