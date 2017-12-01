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تصريح مفاجئ جدا لمدرب إسبانيا السابق "ديلبوسكي" حول "منير الحدادي"

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 52 دقيقة مضت
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تصريح مفاجئ جدا لمدرب إسبانيا السابق "ديلبوسكي" حول "منير الحدادي"

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

تعليق مفاجئ جدا ذلك الذي صدر عن المدرب الإسباني السابق "فيسينتي ديلبوسكي" بخصوص منير الحدادي الذي لازال يقاتل من أجل الحصول على ترخيص لحمل قميص المنتخب المغربي.

"ديلبوسكي" قال لصحيفة ماركا الإسبانية أنه نادم جدا على إشراكه للحدادي في 13 دقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت إسبانيا بمقدونيا سنة 2014 برسم تصفيات كأس أوروبا فرنسا 2016.

وأضاف المدرب الإسباني أنه يشعر بالذنب الآن لأن تلك المشاركة هي التي تحول بين منير والمشاركة رفقة الأسود في مونديال روسيا، حيث طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يكون أكثر تفهما خاصة مع اللاعبين الشباب الذين يكونون في بداية مشوارهم ويغلبهم الحماس.

 

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مغربي
وجب مراجعة قانون الفيفا
النوايا الخبيتة التي يتصرف بها بعض البشر الان لا هو مع المغرب ولا هو مع اسبانيا ولكن وجب على الفيفا ان تنظر في متل هده الحالات ان يصبح الاعب من وطن ما الا بعد جنسيته ولعبه 3 مباريات كاملة
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 07:54
2 | رضوان
للاعب رفض حمل قميص الوطنى من قبل أما الان عندما أصبح لنا منتخب قوى وتأهل للمونديال يريد المجئ للمنتخب كيف كيقول المثل الما شطابه تال لقاع لبير
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 10:04
3 | عابر سبيل
ما هذا
هذا اللاعب متواضع جدا مثله مثل حكيمي ينفجرون في لقطة ثم يختفون طردته اسبانيا و الان المغرب يلم الفتات هذا اللاعب يستحق ما يجرى له
و اريد ان اقول له حتى لو لعبت للمغرب فلن تحقق شيء هي ثلاثة مباريات ستكون فقها عبى الدكة تم تعود لبيتك من حيث اتيت
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 11:53
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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