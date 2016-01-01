ليغانيس يستعيد نغمة الانتصارات بفضل الثنائي المغربي أمرابط والزهر (فيديو)

فاز ليجانيس على ضيفه فياريال بثلاثية لواحد اليوم الأحد، في إطار الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستعيد نغمة الانتصارات عقب 4 هزائم متتالية بالليجا.

وبالانتصار تمكن ليجانيس من وضع حد لسلسلة من 4 هزائم متتالية في الليجا، وصعد للمركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد الثامن.

استهل التهديف في اللقاء الفريق الزائر عبر دانييل رابا (ق60) من تمريرة لمانو تريجيروس، وأدرك صاحب الأرض التعادل من خلال دييجو ريكو (ق72) من تمريرة للمغربي نور الدين أمرابط.

وأحرز مواطنه نبيل الزهر الهدف الثاني لليجانيس (ق81) ، قبل أن يوسع جابرييل بيريس الفارق بهدف ثالث (ق90+3) بعد مجهود فردي من المتألق أمرابط .

ومني فياريال بخسارته الثانية على التوالي بالدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند 21 نقطة بالمركز السادس بفارق 7 نقاط عن إشبيلية الخامس.

وينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فالنسيا الوصيف، وست عن أتلتيكو مدريد الثالث، و8 عن ريال مدريد الرابع.