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"لقجع" يواصل تشبثه ب"منير الحدادي" ويواصل العمل من أجل تأهيله

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"لقجع" يواصل تشبثه ب"منير الحدادي" ويواصل العمل من أجل تأهيله

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

رغم الانتقادات الفايسبوكية التي وجهتها الجماهير المغربية لمنير الحدادي الراغب في تمثيل المنتخب المغربي بعد تجربته الفاشلة مع "لاروخا"، إلا أن لرئيس الجامعة رأي آخر، حيث أكد في حوار إذاعي أن الجامعة ستواصل مجهوداتها بهدف تأهيل المهاجم الشاب وجعله قادرا على المشاركة مع الأسود في مونديال روسيا إن وجهت له الدعوة.

وأضاف لقجع أن اختيار الحدادي لتمثيل منتخب إسبانيا قبل 3 سنوات لا يعتبر جريمة، لكون القرار اتخذه وهو في سن المراهقة ولم يدرسه جيدا.

وطالب رئيس الجامعة، الحدادي، ببدل المزيد من العمل والاجتهاد لضمان مكان له رفقة الأسود، وأن قاعدة اللاعبين كبيرة والاختيارات على المستوى التقني تبقى للمدرب ومسؤولية تأهيله هي مسؤولية كاملة للجامعة .

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