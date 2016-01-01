ريال مدريد ينتصر جزئيا في صراعه مع الفيفا

قررت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" اليوم الجمعة السماح للاعبين القاصرين الأجانب والذين يحملون الجنسية الاسبانية إلى جانب جنسية بلدانهم الأصلية، مواصلة اللعب مؤقتا مع الفئات العمرية لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم .



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاقب ريال مدريد وجاره اتلتيكو بحرمانهما من إجراء أي تعاقدات خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية في 2017 وحتى يناير 2018، وذلك بسبب مخالفتهما قواعد التعاقد مع القاصرين الاجانب.



وقرر الفريقان استئناف هذه العقوبة لكن الاتحاد الدولي رفض هذا الاستئناف الخميس الماضي كما غرم ريال مدريد 822 ألف أورو واتلتيكو 328 الف أورو وأشار إلى أن "لديهما مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع اللاعبين القاصرين".



لكن ريال تنفس الصعداء بعض الشيء بعد القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم اليوم بالسماح للاعبيه القاصرين المعنيين بعقوبة "فيفا" مواصلة اللعب مع فرقهم.



وكان اثنان من أبناء زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد ، الأربعة الذين يلعبون في أكاديمية ريال مدريد من بين اللاعبين الـ39 الذين حقق بشأنهم الاتحاد الدولي وتوصل في النهاية إلى معاقبة الريال بسبب مخالفته القوانين المتعلقة باللاعبين الأجانب الذين لا يتجاوز عمرهم 18 عاما في 8 حالات.



وولد اثنان من أولاد زيدان في فرنسا وهما انزو (21 عاما) ولوكا (18 عاما) والآخران ولدا في اسبانيا وهما ثيو (14 عاما) وايلياز (10 اعوام).



ولم يكن النجم الفرنسي السابق راضيا بطبيعة الحال عن حرمانه من إجراء التعاقدات حتى يناير 2018، حيث تحدث عن الأمر قائلا: "أنا لا أفهم الأمر بتاتا وهذا يزعجني. بامكاني التحدث عن أولادي الذين ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم هنا. ومن السخيف أن لا يتمكنوا من لعب كرة القدم".



وأضاف، "ما يجب أن نفعله الآن هو الانتظار على أمل أن تحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن".



وينص القانون على منع اللاعبين القاصرين من الانتقال إلى فريق أجنبي إلا في ظروف استثنائية محدودة والانتقال لا يتم في هذه الحالة إلا بعد موافقة لجنة خاصة في الفيفا.



ويمكن القول أن ابناء زيدان يلبون المعايير الاستثنائية التي تسمح لهم باللعب مع ريال مدريد لأن النجم الدولي الفرنسي السابق انتقل الى العاصمة الاسبانية منذ 2001 حين وقع عقد انتقاله إلى ريال من يوفنتوس الايطالي وهو يعيش هناك مع عائلته.



وسيسمح القرار الذي اتخدته محكمة التحكيم الجمعة لأولاد زيدان بمواصلة اللعب مع فرقهم وإن كان بشكل مؤقت حتى التوصل إلى القرار النهائي، لكن عقوبة حرمان النادي الملكي من اجراء اي تعاقدات حتى يناير 2018 ما زالت قائمة.