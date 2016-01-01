زيدان يهدد رقم غوارديولا التاريخي

يسعى ريال مدريد الإسباني لمعادلة الرقم القياسي في الفوز المتتالي في 16 مباراة في الدوري المحلي، عندما يلتقي مضيفه إسبانيول، الأحد، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وعادل ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان الرقم الذي سجله الفريق الملكي في موسم 1960-1961 بالفوز في 15 مباراة متتالية بالدوري، والفوز سيمنح الفريق الفوز رقم 16 تواليا، ومن ثم معادلة إنجاز برشلونة في موسم 2010-2011 بقيادة بيب غوارديولا.

وفاز ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات على أرض إسبانيول.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر برشلونة بفارق الأهداف، لكن أصحاب الزي الأبيض لديهم فرصة لتوسيع الفارق في مباراة إسبانيول، إذ لعبوا مباراة أقل من صاحب الصدارة المؤقتة.